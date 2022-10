Mondiale, il folignate Santarelli in finale con la Serbia: ora tocca all'Italia e alla moglie Moki De Gennaro

13 ottobre 2022 a

In attesa di capire chi andrà in finale mondiale tra Italia e Brasile (giovedì 13 ottobre la semifinale alle 20), un italiano (o meglio, un umbro di Foligno), è già sicuro di potersi giocare la sfida per il titolo.

Si tratta del folignate Daniele Santarelli, coach della Serbia, che ha infatti superato in semifinale gli Stati Uniti 3-1, senza dimenticare l'epico quarto contro la Polonia dove si è imposto al tie break.

Ora Santarelli aspetta di capire l'avversaria, se il Brasile (unica squadra peraltro in grado di battere in questo Mondiale l'Italia nella seconda fase) o la "sua" Nazionale, in cui milita la moglie Monica Moki De Gennaro, libero della squadra di coach Mazzanti. Per Santarelli, allenatore della superpotenza Conegliano oltre che della Serbia, si prospetta una finale comunque vada da vincitore.

