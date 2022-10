Giudice sportivo, spinta e schiaffi a un avversario: giocatore del San Nicolò squalificato sei giornate

13 ottobre 2022 a

In Prima categoria, squalificato per sei gare un giocatore del San Nicolò “per aver spinto violentemente un calciatore avversario - si legge nel comunicato pubblicato mercoledì 12 ottobre dalla Figc umbra -, facendolo cadere a terra e poi lo colpiva con due schiaffi al volto”.

Sei gare di stop anche in Under 15 A2 per un calciatore della San Marco Juventina perchè “entrava in campo urlando e tenendo atteggiamento minaccioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Prima di uscire, continuava ad insultarlo e a minacciarlo pesantemente”.

