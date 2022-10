Staccini premiato come miglior allenatore di serie A2 femminile

Il coach della Pf Umbertide: "Merito di papà che non c'è più, in panchina grazie a lui"

Una giornata da incorniciare quella di sabato scorso 8 ottobre per l’allenatore della Pallacanestro Femminile Umbertide Michele Staccini. L’head coach de La Bottega del Tartufo, prima della partita che la sua squadra ha vinto sul difficile campo del CUS Cagliari, 65-41 il finale, ha ricevuto l’ambito premio come miglior allenatore della passata stagione dell’intero campionato di serie A2 femminile. “Se devo essere sincero, è stato un premio inaspettato – ha detto Michele Staccini –. Credo che si sia voluto premiare il percorso fatto e la crescita di tante ragazze giovani, merito questo anche della società che ha lavorato a questo programma da qualche anno e merito di Alessandro Contu che ha allenato questo gruppo prima di me. Sono felice per il riconoscimento perché arriva proprio in questo anno dove purtroppo mio padre ci ha lasciato e lui è il motivo per cui ho deciso di fare l'allenatore di pallacanestro”.

Una stagione straordinaria, quella passata per la Pfu che ha sorprendentemente sfiorato la promozione nella massima serie. “Il momento più bello senza dubbio le vittorie ai playoff in casa giocate davanti a un “PalaMorandi” gremito che ci ha dato una grande spinta – prosegue Michele Staccini –. Il momento peggiore la brutta partita giocata a Savona, sconfitta che però ci è stata molto utile per compattarci in vista del finale di campionato”. Michele Staccini festeggerà il prezioso riconoscimento davanti al proprio pubblico domenica prossima 16 ottobre alle 18, con la Pfu che ospiterà il Basket Girls Ancona che nella prima giornata di campionato ha sconfitto la Azimuth Savona 67-65 per il risultato più a sorpresa di giornata.

