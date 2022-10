Ternana, domani Capuano si opera al tendine del bicipite femorale

Foto: Principi

Il difensore si era infortunato nella gara interna con il Palermo

La Ternana ha disputato, questo pomeriggio al Taddei, un partita d’allenamento con la Primavera di Ferruccio Mariani. Lavoro differenziato per Diakitè, Favilli, Agazzi e Falletti. Assente, a seguito dell’infortunio occorsogli contro il Palermo, Marco Capuano. Il calciatore si è sottoposto nella giornata di oggi a visita specialistica, a Milano, dal dottor Giacomo Zanon. L’esito del consulto ha reso necessario l’intervento chirurgico e domani, il difensore rossoverde, sarà operato al tendine del bicipite femorale sinistro. Successivamente l’ex Frosinone dovrà utilizzare un tutore, per 3 settimane, per poi dedicarsi alla riabilitazione.

Ternana, tegola per Lucarelli: infortunio a Capuano e lungo stop in vista

