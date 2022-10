Perugia-Sudtirol, l'ex Bisoli lancia la sfida al Grifo

Arriva al Curi da imbattuto con i bolzanini, ma contro i biancorossi non ha mai vinto

Non c’è avversario peggiore. In una fetta di tempo in cui tutto gira per il verso sbagliato, e la spirale negativa sembra non avere finire, ritrovarsi faccia a faccia con una squadra in mano a Pierpaolo Bisoli ingigantisce le difficoltà. Il Grifo, ultimo in classifica, domenica ospita il neopromosso Sudtirol e il match, sulla sponda perugina, è già una delle ultime chance per fermare un’emorragia che altrimenti rischierebbe di diventare letale.

Il Perugia è reduce da tre ko di fila ed è inchiodato in fondo con appena 4 punti in 8 giornate. Il cambio in panchina, con l’arrivo di Baldini, non ha ancora prodotto lo scossone cercato sotto il profilo mentale, né dei risultati. A Pian di Massiano è stata messa da parte la praticità di Castori per cercare un calcio più creativo, in linea con la storia della piazza. E gli effetti al momento sono blandi. A Bolzano c’è stato addirittura un doppio cambio di rotta, ma per seguire una linea diametralmente opposta e con risultati decisamente più immediati e visibili. Zauli ha risolto il contratto prima del via, il vice Greco (altro ex biancorosso) è partito con 3 ko in fila e alla quarta giornata è arrivato Bisoli. L’ex allenatore biancorosso si presenta a Perugia con uno score immacolato fatto di 11 punti in 5 gare (3 vittorie e 2 pari con 7 gol fatti e 3 subiti) che hanno risollevato il Sudtirol fino alle porte della zona play off.

La stagione è ancora lunga ma il Grifo domenica si gioca parecchio contro un ex con il quale il feeling non è mai sbocciato. Nonostante Bisoli sia l’unico allenatore dell’era Santopadre ad essere riuscito a vincere entrambi i derby nella stagione 2015-16. Ma Perugia è una piazza raffinata e avrebbe potuto mettere da parte l’estetica solo con un risultato finale di tutt’altro profilo rispetto a un anonimo decimo posto con 55 punti (1.31 a partita), 40 gol fatti e 40 subiti. Per il club biancorosso non è stata comunque una parentesi banale. Con il tecnico di Porretta Terme infatti è arrivato il lancio di Drolé e Zebli verso plusvalenze rilevanti, il calcio italiano ha scoperto Spinazzola terzino sinistro e anche un giovanissimo Gianluca Mancini. Non è invece mai scoccata la scintilla tra Bisoli e Di Carmine che, partito a gennaio in prestito, sarebbe poi tornato per diventare il bomber più prolifico della storia biancorossa in B. Da quando Santopadre ha sancito il divorzio nel maggio 2016, Bisoli da avversario ha raccolto pochissimo: ha perso quattro gare in fila contro il Perugia alla guida di Vicenza (2016-17) e Padova (2018-19) mentre nell’ultimo precedente al Curi ha strappato uno 0-0, il 17 luglio 2020, che ha salvato la sua Cremonese ed è costato la panchina a Cosmi. Domenica si apre un nuovo capitolo della sfida, Bisoli tesserà la propria ragnatela per fare lo sgambetto dell’ex. E ha certamente molto meno da perdere del Grifo ferito.

