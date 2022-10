Passaro batte Zhang: prima vittoria nel circuito maggiore Atp

Il portacolori dello Junior Tennis Perugia ha superato il primo turno all'UniCredit Firenze Open

Francesco Passaro ha superato il primo turno dell’UniCredit Firenze Open, Atp 250. Il tennista perugino dello Junior, in tabellone con una wild card, ha battuto il lucky loser cinese Zhizeng Zhang con un doppio tie-break per 7-6(4) 7-6(6). Con questo successo, il primo nella sua ancor giovane carriera in un tabellone di un torneo Atp, Passaro consolida la sua nona posizione nella Pepperstone Race to Milan, la classifica che determina gli otto finalisti delle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals. Poca fortuna, almeno in doppio, per Matteo Berrettini che, con il fratello Jacopo, ha perso al super tie-break contro la coppia Cressy-Smith.

"Eccola! Prima vittoria nel circuito maggiore Atp!" ha commentato il tennista sulla propria pagina Facebook. Ricordiamo che l’ultima volta che il circuito Atp fece tappa a Firenze fu nel 1994, quando si disputò la ventiduesima edizione del torneo del Ct Firenze, che si giocava sulla terra rossa. Nel suo albo d’oro figurano due numeri 1 del mondo: Ilie Nastase, vincitore nel 1973, e Thomas Muster, autore di una tripletta consecutiva dal 1991 al 1993. Sette sono i successi di tennisti italiani, fra cui spiccano le tre vittorie di Paolo Bertolucci, ottenute di fila dal 1975 al 1977.

