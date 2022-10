Città di Castello, ricordata a Riccione la promozione in C di 55 anni fa

Amarcord in Romagna organizzato dal gruppo degli ex calciatori biancorossi

Dopo i primi mesi di rodaggio il gruppo ex biancorossi dell’Ac Città di Castello è in pieno fermento. Prima l’apertura della sede sotto il loggiato Gildoni (il museo è stato arricchito subito con ulteriori donazioni), ora la decisione di attivare alcune iniziative che saranno presentate a breve. Intanto, però, ecco una importate “rievocazione” con tanto di trasferta a Riccione. Infatti dopo 55 anni si sono ritrovati i calciatori del Città di Castello di quell’epoca e quelli del Riccione, visto che i biancorossi vinsero il campionato di serie D proprio nella stagione 1966-67 con il decisivo 1 a 0 di capitan Franco Cristini al comunale tifernate. Era il 28 maggio del 1967 e il successo contro i romagnoli decretò il passaporto per la serie C.

L’amarcord a Riccione con Giancarlo Marini che ha organizzato la rimpatriata, proprio presso il Cavalluccio Marino di proprietà di uno degli avversari di quelle annate agonistiche, il riccionese Stefano Tosi. Qualche anno in più, qualche chilo in più, ma la stessa amicizia e goliardia di mezzo secolo prima con tanti ricordi di campo e fuori del mitico girone E di serie D Umbro-Marchigiano-Romagnolo. Ma anche della serie C dell’epoca che vedeva molte squadre delle stesse regioni.Alla giornata riccionese, è stato ospite d’onore Eraldo Pecci. Dopo questo primo appuntamento in terra romagnola si sono gettate le basi per un ritorno degli atleti del Riccione in terra tifernate da svolgersi entro la prossima primavera. Durante la conviviale si è colta l’occasione per uno scambio di doni, tra questi una riproduzione artistica della foto scattata proprio nell’attimo in cui il capitano Franco Cristini realizza il gol che è valso la vittoria del campionato e la promozione in serie C.

