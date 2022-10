Superlega, Sir-Verona il big match che non ti aspetti

Foto: Testa

Entrambe le squadre hanno vinto nelle prime due giornate. Vujevic: "Sono la squadra più fisica del campionato"

Luca Mercadini 12 ottobre 2022 a

La classifica sorprendente e il campionato che ha appena varcato la linea della seconda giornata propongono sabato sera al PalaBarton un inatteso big match. La Sir capolista a punteggio pieno contro Verona che ha vinto due partite al tie break sbarazzandosi niente meno che di Trento e Piacenza. Ma Goran Vujevic, direttore sportivo di Perugia, non vuole sentir pronunciare la parola “sorpresa”: “Semplicemente perché Verona non lo è anche se molti addetti ai lavori non l’avevano messa tra le protagoniste di stagione. E’ squadra di qualità e di grandi capacità atletiche che si è rinforzata molto rispetto alla passata Superlega”. Accanto allo sloveno Rok Mozic (inseguito anche dalla Sir nel 2021) che aveva fatto molto bene lo scorso anno, sono arrivati giocatori in grado di alzare il livello tecnico della squadra scaligera.

“E’ così - spiega l’ex capitano di Perugia -, l’opposto Sapozhkov ha iniziato alla grande. Contro Trento ha fatto 39 punti, è alto 2.20 cm, è il giocatore più longilineo del campionato e sta facendo valere le sue doti fisiche. E’ giovane e non molto conosciuto, questo può averlo agevolato. E poi è arrivato il maliano Keita. Guardate, finora ha avuto qualche difficoltà ma si tratta di un giocatore interessante che se riuscirà a inserirsi e ambientarsi in Superlega potrà dare una grossa mano a Verona”. Finora non ha fatto granché: “In Corea dove ha disputato le ultime due stagioni giocava da opposto. Ora fa lo schiacciatore, diamogli tempo. Se migliora può diventare un grande acquisto. Per questo dico che Verona, almeno per me, non è una sorpresa”.

Sono però sorprese le sconfitte di Trento, Modena, Piacenza e Lube in questo avvio di stagione. “Ogni inizio di campionato comporta delle difficoltà per le squadre. C’è chi ne ha di più e chi meno, ma qualche risultato sorprendente in effetti c’è stato”. E la Sir di Siena? “Potevamo giocare meglio, non siamo stati brillanti. Ben venga, meglio ora che dopo. E in ogni caso non si può essere sempre perfetti. L’Emma Villas ci ha preso un set, ma lo aveva fatto anche a Trento".

