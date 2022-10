Curva Nord chiusa, gli abbonati del Perugia vanno in Gradinata

La decisione del Gos dopo il sopralluogo, non servono nuove procedure

Il giorno dopo l’annuncio del rinvio della riapertura della curva Nord del Curi, il sindaco Andrea Romizi ha fatto un blitz a Pian di Massiano per controllare lo stato dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. Il primo cittadino, infatti, insieme all’assessore Pastorelli, lo scorso 27 settembre aveva annunciato la riapertura del settore nella gara di domenica prossima con il Sudtirol, tanto che il Perugia aveva fatto anche partire la campagna abbonamenti per la Nord. Lunedì la retromarcia da Palazzo dei Priori con la pec inviata al club di Pian di Massiano in cui si spiegava come la riapertura dovesse essere rinviata. Secondo il Comune i ritardi sono legati al maltempo e alle difficoltà nel reperimento dei materiali. Ieri si è tenuta la riunione del Gos per mettere a punto le modalità di accesso dei tifosi che hanno già sottoscritto l’abbonamento in curva Nord che sono quasi mille: possono entrare in Gradinata con la stessa tessera senza dover fare nuove procedure.

