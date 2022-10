Nuovo Curi, Perugia in campo al Barbetti? Tifosi del Gubbio divisi

Roberto Minelli 12 ottobre 2022 a

a

a

Perugia di scena in casa al Barbetti. L’ipotesi continua a restare in piedi, anzi. Nei giorni scorsi l’ex arbitro Carlo Longhi, che fa parte della Commissione impianti sportivi della Figc, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’idoneità della struttura eugubina per la Serie B. Se il progetto del nuovo Curi a Perugia infatti dovesse andare avanti, il club di Santopadre sarebbe costretto a emigrare per disputare le sue partite casalinghe e lo stadio di Gubbio, come confermato anche dal presidente rossoblù Sauro Notari che ha ammesso di aver incontrato recentemente dirigenti biancorossi per discutere della questione, rappresenta una pista più che mai percorribile.

Nuovo Curi, Perugia in campo a Gubbio: Notari conferma i contatti con i dirigenti del Grifo

E i tifosi del Gubbio? Inevitabile che una notizia del genere provocasse reazioni in città e sui social, tra gli appassionati e non solo. “Non è una cosa da prendere in considerazione, solo il Gubbio gioca al Barbetti”, “Piuttosto meglio chiudere lo stadio”, “Una decisione del genere non può passare senza il coinvolgimento della gente”; questo il tenore di alcuni commenti sulla vicenda. L’ala più intransigente della tifoseria rossoblù non vedrebbe quindi di buon occhio (eufemismo) la possibilità di dividere l’impianto con i “cugini” biancorossi.

Gubbio, inizio shock poi non basta l'assalto finale: il Rimini passa 2-1 al Barbetti

Ma c’è anche chi la pensa in maniera diversa, magari facendo prevalere il lato utilitaristico rispetto a quello emotivo: “Se il Perugia pagasse per giocare a Gubbio non vedo il motivo per dire no”, “Tante persone verrebbero in città ogni settimana, sarebbe una cosa positiva non solo dal punto di vista sportivo”. Ma tornando alla parte emotiva, per il tifoso eugubino vedere il Perugia giocare al Barbetti potrebbe costituire una sorta di rivalsa: “Ci hanno sempre considerato ‘una perdita di tempo’ a livello sportivo, vederli pagare per poter restare in Umbria nelle partite casalinghe sarebbe una bella soddisfazione”. Insomma, questione di karma. Alla fine vale ancora la frase pronunciata da Notari qualche giorno fa: “Tutte le problematiche saranno ponderate in maniera generale e saranno frutto di altri incontri prima di prendere una decisione”. Il dibattito, intanto, resta aperto.

Cordata di imprenditori commissiona progetto per nuovo stadio Curi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.