Maccabi Haifa-Juventus 2-0, doppietta di Atzili e Allegri a un passo dall'eliminazione

Una Juventus mai veramente in partita esce con le ossa rotte e tanti nuovi dubbi dalla trasferta di Champions contro il Maccabi Haifa: battuti 2-0, doppietta di Atzili, i bianconeri sono apparsi appannati, privi di idee e non sono mai riusciti a impensierire davvero i padroni di casa.

In più perdono Di Maria per infortunio, e questa in un momento così difficile è una tegola che per Allegri può essere fatale. Nel gruppo H ora si mette malissimo per la Juve, con tre sconfitte su quattro gare e solo 3 punti, con Benfica e Psg in fuga. Il Maccabi prende subito coraggio e inizia a chiudere la Juve nella sua area: al 7’ è appunto Atzili a sbloccare con un colpo di testa angolato sul quale il portiere bianconero arriva ma non può far altro che trascinarsi il pallone in rete.

Il raddoppio è firmato ancora da Atzili al 42’, con un bel sinistro a giro sotto l’incrocio. Nella ripresa la Juve non riesce a rendersi particolarmente pericolosa. Girone in salita e anche Allegri è sempre più in bilico.

