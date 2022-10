Ciclocross, Proietti Gagliardoni nuova maglia rosa del Giro d'Italia

L'Allievo assisiate dell'UC Foligno è giunto secondo a Osoppo

L’UC Foligno e Mattia Proietti Gagliardoni si vestono di rosa dopo la seconda tappa del Giro d’Italia Ciclocross. Grazie alla piazza d’onore ottenuta domenica mattina a Osoppo l’Allievo di II anno originario di Assisi si è infatti issato al comando della generale di categoria, centrando l’obiettivo principe di una trasferta in cui ha pure condiviso il podio di giornata col compagno di casacca Giacomo Serangeli. Proietti Gagliardoni andrà a vestire il simbolo del primato dalla manche di domenica prossima a Sant’Elpidio a Mare, dove si presenterà forte di un vantaggio di 9 lunghezze nei confronti della coppia composta da Agostinacchio e Riccardo Da Rios (SS Sanfiorese). Di certo non siamo ancora giunti tuttavia al momento di fare calcoli e, dopo due piazze d’onore di fila, l’intento nelle Marche sarà senza dubbio quello di correre per la vittoria e con lo stesso spirito combattivo palesato a Osoppo.

