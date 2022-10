Perugia ultimo in classifica, mai successo nella storia recente

Foto: lapresse

Nemmeno negli anni più difficili Grifo cenerentola del campionato

Impossibile non guardare la classifica. Anche a ottobre. E la classifica fa davvero male. All’ottava giornata, incassate 2 sconfitte consecutive contro le squadre, Pisa e Como, che chiudevano il gruppo cadetto senza ancora vittorie all’attivo, il Grifo ha toccato il fondo. Nella storia recente, nemmeno nelle annate più complicate in A, il Perugia non era mai stato la cenerentola del campionato. L'unica data più nera è il 14 agosto 2020, il giorno della retrocessione. Quella squadra non era stata così in basso in classifica ma è finita ai play out per poi precipitare in C. Allora c'era già scritta la parola “game over” mentre oggi la luce in fondo al tunnel è rappresentata dai 7 mesi a disposizione per evitare di finire di nuovo nel burrone.

Da una parte c’è il tempo, dunque, che è comunque alleato della squadra di Baldini. Dall’altra c’è però lo spazio e la distanza in classifica dal "traguardo" che tende ad allungarsi un week-end dopo l’altro. Il Perugia non ha ancora girato la boa del primo quarto di campionato ma una prima sentenza è arrivata: è utopico pensare a qualcosa che vada oltre la salvezza a meno di un miracolo sportivo di proporzioni giganti. Nell’era recente della B l’ultima della classe dopo 8 giornate, infatti, nella migliore delle ipotesi, non ha potuto far meglio che tenersi la B. L’attuale condizione del Grifo fotografa una montagna da scalare. Nella stagione 2013-14 erano in coda Reggina, Juve Stabia e Padova, tutte con 5 punti, e a fine stagione sono tutte retrocesse direttamente. Al netto delle varie penalizzazioni anche nei campionati successivi è stata durissima per le squadre con meno punti all’ottava. Catania e Crotone (2014-15) avevano 6 punti e si sono salvate; Como e Trapani (15-16) erano a quota 5 e sono finite entrambe in C direttamente; stessa sorte della Ternana (17-18) che aveva 7 punti come il Foggia, ma i pugliesi costruirono una scalata fino al nono posto; il Livorno (18-19) è riuscito nell’impresa di conservare la B nonostante i 2 punti nelle prime 8 gare, ma l’anno successivo (19-20) era ancora ultimo con 4 punti e ultimo è rimasto fino alla fine; due anni fa c’erano due squadre in coda con 4 punti, la Cremonese si è salvata e il Pescara è andato giù diretto. Infine la scorsa stagione il Pordenone aveva un solo punto all’ottava giornata e non è mai stato in orbita salvezza.

Facile intuire come l’attuale media di mezzo punto a partita del Perugia (4 in 8 giornate) sia triste garanzia di retrocessione diretta. Ma la stagione biancorossa, di fatto, non è ancora partita, la squadra non si è accesa ed è in attesa della scintilla della cura Baldini. Domenica al Curi arriva il Sudtirol e il Grifo ha anche tremendamente bisogno del pieno di energia del proprio tifo per accendere l’ingolfato motore perugino.

