Un po' di Umbria nel record dell'ora di Ganna: è l'osteopata Morini

Filippo Ganna è semplicemente straordinario. Dopo il record dell’ora (56,792 chilometri) stabilito sabato scorso a Grenchen, in Svizzera, ha festeggiato da campione: cena da McDonald’s e una bella dormitona. Perché da domani vanno in scena i Mondiali su pista e il missile azzurro “Pippo” vuole esserci, e bene. “Devo recuperare - ha sorriso ai cronisti il 26enne di Verbania dopo l’impresa nel Canton Soletta - perché mi attendono i Mondiali. Poi, per fortuna, arriveranno le vacanze anche per me. Il record? Un momento incredibile che ho vissuto con gli affetti più cari al mio fianco. Il mio è un risultato che parte da lontano, frutto di un cammino che coinvolge tante persone e tanti amici”. E’ con loro che ha festeggiato il primato. Tra questi anche il suo osteopata, Federico Morini, per tutti Fred, membro dello staff della Nazionale di ciclismo. Morini, 45enne originario di Selci nel Comune di San Giustino, seppure residente oggi a Sansepolcro dove lavora, è stato al fianco di Ganna durante tutta la trasferta svizzera e ha seguìto l’azzurro in ogni istante della fase di preparazione.

“Quanto è bello vincere - ha scritto sui suoi canali social proprio Morini -. Se a farlo, poi, è un grande campione di nome Pippo che distrugge tutti i record precedenti sull’ora, beh... è semplicemente unico e indescrivibile. Grazie super Top Ganna”. Ma l’osteopata e massaggiatore azzurro si è voluto togliere anche qualche sassolino dalla scarpa: “La dedico a noi - continua -, a chi ha criticato per settimane e a i giornalisti di ‘casa mia’, non si sono degnati nemmeno di un sempre gradito in bocca al lupo”. Quindi i complimenti al suo pupillo. “Ciò che rende una performance vincente è l’essere umano con le sue grandi doti e abilità fisiche, oltre ovviamente alla lunga lista di sacrifici e sforzi che lo stesso uomo-atleta dovrà necessariamente sostenere per mesi, se non per anni - conclude -. Dietro alle più belle immagini di gioia, si nasconde sempre tanta sofferenza psico-fisica che in pochi riescono a comprendere e ancora meno sarebbero disposti a fare. Ancora complimenti Top Ganna”. E complimenti anche a Fred.

