Ternana, per il difensore Capuano infortunio a un tendine: si teme un lungo stop

Luca Giovannetti 10 ottobre 2022 a

a

a

Brutta tegola per mister Lucarelli, che rischia di perdere per molto tempo Capuano. Il difensore pescarese, uscito per infortunio intorno alla mezz’ora del match casalingo contro il Palermo (foto Principi), è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione tendinea inserzionale distale del tendine del bicipite femorale sinistro.

Ternana, contro il Palermo caccia al poker di vittorie di fila: Falletti e Favilli ancora out

Martedì 11 ottobre è in programma una visita specialistica, necessaria per definire meglio l’entità dell’infortunio ed i relativi tempi di recupero, che comunque si profilano lunghi. Insomma, prolungata assenza in vista per il marcatore centrale mancino, autentico baluardo difensivo rossoverde.

Ternana, ora un trittico di gare da paura

La notizia peggiore per un pacchetto arretrato reduce dal triplo clean sheet collezionato contro Perugia, Cittadella e Palermo.

Fere, quarta vittoria di fila: Palermo battuto 3-0 con Partipilo, Palumbo e Raul Moro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.