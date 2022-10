Il Comune gela il Perugia: "Curva Nord chiusa anche contro il Sudtirol"

10 ottobre 2022 a

Appena due settimane fa, convocando una conferenza stampa a Palazzo dei Priori, il Comune di Perugia aveva annunciato la riapertura della curva Nord dello stadio Curi (oggetto di lavori di restyling da mesi) il 16 ottobre in occasione della gara fra il Grifo e il Sudtirol.

C’avevano messo la faccia il sindaco Romizi e l’assessore competente Pastorelli. Lunedì sera la doccia fredda si è materializzata a Pian di Massiano sotto forma di mail.

“AC Perugia Calcio - si legge in una nota - rende noto una comunicazione ufficiale del Comune di Perugia, giunta tramite pec, con la quale l’amministrazione comunale informa che 'a seguito dell’ultimo sopralluogo di stamattina, nonostante gli sforzi profusi per pervenire alla conclusione dei lavori necessari per la riapertura della Curva Nord per l’incontro di calcio Perugia-Sudtirol, siamo a comunicare che purtroppo il settore non si potrà riaprire'".

