Diana Bacosi campionessa del mondo di skeet: titolo iridato e pass olimpico per Parigi

Diana Bacosi è la campionessa del mondo di Skeet femminile 2022. La portacolori dell’Esercito Italiano, nata a Città della Pieve, cresciuta a Cetona e da anni residente a Pomezia, ha centrato a Osijek in Croazia la qualificazione alla semifinale con il dorsale numero sei ed il punteggio di 121/125 (+3) ed ha poi strappato il biglietto per la finalissima con un ottimo 28/30, migliore della sua batteria, cosa che gli ha regalato la certezza di una Carta Olimpica per Parigi 2024.

Malgrado la tranquillità del pass a cinque cerchi già in tasca, la leonessa azzurra ha affrontato il medal match con la ferma determinazione di arrivare alla vetta del podio per bissare il titolo iridato conquistato a Lonato del Garda nel 2019 e ce l’ha fatta. In testa al round decisivo sin dalla prima pedana, la Bacosi non ha lasciato spazio di manovra alla avversarie e si è presa l’oro con il punteggio di 37/38 davanti alla britannica Hill, argento e la statunitense Simonton, bronzo.

“Sono soddisfatta perché questo risultato è quello per cui ho lavorato per tutto l’anno”, ha dichiarato la campionessa olimpica di Rio de Janeiro 2016 e argento a Tokyo 2020.

