Sir vincente a Siena ma Sirci vuole di più: "Troppi errori nel secondo set, bisogna migliorare"

Cambia la Sir Susa ma non il risultato. A Siena, Anastasi stravolge il sestetto di partenza rispetto a quanto visto all’esordio contro Monza, ma il successo - seppur con qualche amnesia - arriva ugualmente.

Superlega, la Sir non sbaglia e passa 3-1 a Siena

Il presidente dei Block Devils, Gino Sirci, fotografa così la prestazione offerta dai suoi ragazzi. “Abbiamo perso malamente il secondo set anche perché sono stati commessi troppi errori. Poi, nei due giochi seguenti è venuta fuori la nostra classe, la nostra caratura e siamo riusciti a vincere. Ma l’Emma Villas che è guidata da un palleggiatore molto forte (Finoli, ndr) ci ha fatto soffrire. Farà strada in Superlega. Non ci ha regalato nulla”. Appena finita la partita, il patron si è intrattenuto velocemente con Anastasi. Tra larghi sorrisi svela cosa ha rimarcato al coach. “Ho detto che abbiamo fatto un sacco di errori e che dobbiamo stare dietro ai centrali - precisa il numero 1 della Sir comunque molto disteso -. Devono pesare di più. Bisogna migliorare nella correlazione muro-difesa”.

Sirci poi si sofferma anche su Leon, all’esordio stagionale. “Dopo un approccio così così, è via via cresciuto così come ha fatto tutta la squadra”. Che sabato sera (ore 20:30) torna in campo in casa contro Verona. “Sarà una grandissima avversaria, è molto ostica, ha ottime individualità. Ci impegnerà tantissimo. Voglio vincere e nettamente”.

