Ternana, Palumbo e Partipilo lanciano la sfida a Bari e Reggina

Foto: Principi

Il tandem rossoverde è in grande forma, preoccupa invece l'infortunio di Capuano

09 ottobre 2022 a

a

a

Gol, assist e grandi prestazioni. Antonio Palumbo e Antonhy Partipilo trascinano la Ternana, approdata dopo 4 vittorie consecutive al secondo posto a quota 16, accanto al Brescia e a 2 sole lunghezze da Bari e Reggina. Dunque in attesa di Stefano Pettinari (tornato in campo nel finale del match di sabato scorso contro il Palermo dopo uno stop di 50 giorni per la frattura della vertebra lombare L2 rimediata in allenamento il 16 agosto) e di Cesar Falletti (in graduale ripresa dopo la lesione del flessore destro accusata il 3 settembre contro il Cosenza) sono proprio loro i principali protagonisti del “magic moment” rossoverde. E quando giostrano insieme sulla trequarti sembrano esaltarsi, anche se in nel medio periodo, ossia con i sovra-citati Stefano Pettinari e Cesar Falletti di nuovo a pieno regime, il centrocampista napoletano potrebbe tornare nel ruolo che predilige, quello di mezzala sinistra. Ruolo finora ricoperto soltanto ad Ascoli e a Modena (sconfitte giunte al termine di partite deludenti della squadra nel suo complesso ma senza alcuna responsabilità specifica del giocatore, tra i pochi a salvarsi). Per il resto prestazione a due facce a Parma (così così come esterno destro del 3-4-3 nel primo tempo, molto bene nel 4-3-3 del secondo) e ottima a Cittadella e al “Liberati” contro Reggina, Cosenza, Perugia e Palermo (come mezza punta sul centro-sinistra). Invece per Anthony Partipilo costante utilizzo come esterno offensivo pronto ad accentrarsi da destra sul “piede forte”, in coppia con Stefano Pettinari ad Ascoli, con Cesar Falletti a Modena e proprio con Antonio Palumbo contro Reggina, Cosenza, Perugia, Cittadella e Palermo.

Fere, quarta vittoria di fila: Palermo battuto 3-0 con Partipilo, Palumbo e Raul Moro

Intanto, per il difensore pescarese Capuano, infortunatosi intorno al trentesimo minuto contro il Palermo, accertamenti diagnostici a “Villa Stuart” sabato pomeriggio e visita specialistica questa mattina. Si teme un lungo stop per un sospetto problema tendineo.

Ternana, ora un trittico di gare da paura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.