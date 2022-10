Superlega, la Sir non sbaglia e passa 3-1 a Siena

Foto: Benda

Contro l'Emma Villas la squadra di Anastasi conquista la seconda vittoria in campionato

09 ottobre 2022

Missione centrata. Al PalaEstra contro una coriacea Emma Villas, Perugia ha rispettato il copione di squadra favorita e battuto in quattro set Siena. Solo un momento di sofferenza nel secondo parziale quando i padroni di casa sono riusciti a strappare il set ai bianconeri (20-25). Per il resto i Block Devils hanno fatto il loro con Anastasi che anche in terra toscana ha continuato le rotazioni tra i diversi giocatori a disposizione. Nel primo set e nell'ultimo la formazione di Montagnani si è fermata a 19 punti, nel terzo è arrivata a 21. Sir al comando a punteggio pieno in attesa di ospitare sabato prossimo nell'anticipo della 20.30 al PalaBarton la sorprendente Verona che ha battuto Trento e Modena in questo avvio di stagione.

