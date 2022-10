Gubbio-Rimini 1-2, prima sconfitta per i rossoblù: fatali i due gol subiti nei primi dieci minuti

09 ottobre 2022 a

a

a

Prima sconfitta in campionato per il Gubbio che al Barbetti viene battuto 2-1 dal Rimini. Fatale ai rossoblu l'inizio shock, con le due reti dei romagnoli nei primi 10' firmate da Tonelli e Gabbianelli.

Coppa Italia, il Gubbio passa il primo turno: battuta la Recanatese 2-1

Un uno due micidiale che ha fiaccato l'entusiasmo dei tifosi eugubini accorsi allo stadio. La squadra di Braglia (che nelle precedenti partite interne non aveva mai subito gol) prova a reagire con generosità ma con poca lucidità. Nella ripresa la grinta viene premiata al 25' con un'autorete di Pietrangeli.

Gubbio, Mbakogu è tornato: "Forza, andiamo in serie B"

Assalto finale per Arena e compagni, ma il Rimini mantiene il risultato e porta a casa i tre punti. Con questa sconfitta il Gubbio resta a quota 14, a -1 dalla nuova capolista Fiorenzuola e in attesa del match di lunedì 10 ottobre tra Siena e Cesena, con i toscani che potrebbero così balzare al comando in solitaria.

Gubbio, Braglia all'attacco sulla curva del Barbetti: "Così noi giochiamo sempre in trasferta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.