Acea Perugia sconfitta a Roma nell'esordio

Brutto esordio nel campionato di Serie A per l’Acea Rugby Perugia nel pomeriggio di domenica 9 ottobre.

A Roma, in casa della Capitolina, arriva un pesante ko per 45-0. I padroni di casa hanno fatto valere tutta la loro superiorità tecnica e fisica, mentre i biancorossi non sono riusciti a trovare uno spiraglio per rimanere attaccati alla partita. I ragazzi allenati dal vice-allenatore Gabrielli (in attesa dell’arrivo dell’argentino Puerari) hanno subito sin dall’inizio la veemenza dell’avversario. I romani sono andati subito a meta dopo 3 minuti. Tra il 18’ minuto e il 28’ sono arrivate altre tre mete, tutte trasformate, che hanno fissato il risultato parziale della prima frazione sul 33-0.

Nella ripresa è pura accademia per i capitolini che, con altre tre mete, fissano il punteggio sul 45-0. Ora appuntamento a domenica 16 ottobre ancora in trasferta sul campo di Civitavecchia. Il tabellino.

UNIONE RUGBY CAPITOLINA: Mastrangelo Em., Rosati, Innocenti, Colitti, Orelli, Buchalter, Gambarelli, Faccenna, Maesano, Ragaini, Zuin, Trapasso, Parlati, Cini, Berardi, Galusca, Gentili, Coletti, Salerno, Mastrangelo Ed., Colafigli, Corvisieri, Tibo. All.: Cococcetta

ACEA RUGBY PERUGIA: Nataletti, Lucenti, Romei, Fialà, Bevagna L., Battistacci, Bevagna F., Gasparri, Peter Rios, Palugini, Toth, Miliza, Nicita, Stern Solari, Beshiri, Camuzzi, Caruso, D’Alba, Matarazzo, Pelliccia, Agnelli G., Agnelli E., Ragna. All.: Gabrielli

Mete: 3’ pt e 18’ pt Cini (C), 24’ pt Innocenti (C), 28’ pt Colitti (C), 7’ st Maesano (C), 36’ st Galusca (C), 40’ st Tibo (C). Cartellini Gialli: Toth (P). Cartellini rossi: Felix (P)



