Como-Perugia 1-0, ancora un ko per Baldini: Grifo ultimo in classifica

decide Arrigoni nel primo tempo, prima vittoria dei lariano in campionato

Il Como si aggiudica lo scontro tra le ultime due forze del campionato. I lariani vincono 1-0 e lasciano l'ultima posizione proprio al Perugia schierato da Baldini per la prima volta con la difesa a quattro (4-2-3-1). La partita la sblocca Arrigoni al 35' del primo tempo quando anticipa in area Dell'Orco su cross radente di Blanco. Il Como legittima il vantaggio subito dopo con una doppia pericolosissima conclusione di Vignali da fuori che trova Gori pronto a una doppia grande risposta. In finale di tempo si fa vedere il Perugia con un colpo di testa di Di Carmine che però non centra la porta da buona posizione. Nella ripresa non accade molto. Il Como va in rete con Cutrone al minuto 84 ma il Var conferma la posizione di offa sedi dell'attaccante di casa. Poi sette minuti di recupero con un colpo di testa sempre di Di Carmine al 95' che termina alto. Finisce 1-0, seconda sconfitta consecutiva della gestione Baldini, ottava in sei partite per il Perugia mentre il Como di Longo vince la sua prima gara.

