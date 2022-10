Circuito dell'Acciaio nel segno di Giacomelli e Silvia Tamburi

09 ottobre 2022 a

E’ senz’altro una delle manifestazioni podistiche “storiche” dell’Umbria il Circuito dell’Acciaio di cui domenica 9 ottobre a Terni si è disputata la 47esima edizione. Organizzata fin dal 1976 dall’Amatori Podistica Terni, l’evento ricorda le gesta del grande pilota motociclistico ternano Libero Liberati, di cui quest’anno ricorrono i 60 anni dalla morte avvenuta proprio in un incidente sulla statale della Valnerina, che dalle sue prime vittorie sul Circuito dell’Acciaio passò a quelle sui circuiti di tutto il mondo fino a vincere il titolo mondiale delle 500 nel 1957 in sella alla Gilera.

Il percorso di gara, 15,200 km. con partenza ed arrivo in centro città, si è snodato salendo verso Campomicciolo, Papigno e poi in giù sulla statale Valnerina fino ad arrivare alla base della cascata delle Marmore, per poi rientrare a Terni sempre lungo la statale, un finale veloce dove poter esprimere una buona andatura se non si è speso troppo nella prima parte: oltre alla prova competitiva si è svolta anche una ludico motoria a passo libero aperta a tutti di Km 15,200 e 5 Km di camminata nordic walking.

Nella gara maschile ha posto il suo sigillo Matteo Giacomelli che è riuscito a costruirsi un piccolo vantaggio che gli ha permesso di vincere davanti ad uno dei favoriti della vigilia, Jean Marc Diomande con un brillante Nicola Pirilli al terzo posto: 50.52 il tempo finale del vincitore. Netto dominio nel femminile di Silvia Tamburi che si è aggiudicata la gara nell’ottimo tempo di 55.08, tempo che l’ha vista addirittura ottava assoluta nella classifica generale, unica donna a stare sotto l’ora: la seconda classificata, Tania Palozzi, vincitrice domenica scorsa nella Porta un Amico Pianteremo un Albero, è giunta ad oltra sei minuti, ha completato il podio Tamara Trovato finita terza. Le società ternane sono state le più numerose presenti in corsa, su tutte l’Amatori Podistica, l’#Iloverun Athletic Terni, la Ternana Marathon e la Podistica Myricae.

