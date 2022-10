Petrara in gol con la Nazionale Under 19: pass per la seconda fase dell'Europeo

L'attaccante folignate della Roma ha segnato la rete del definitivo 3-1 al Galles

Con il 3-1 al Galles, la Nazionale Under 19 femminile ha già raggiunto il suo primo obiettivo: la qualificazione alla seconda fase dell'Europeo di categoria. Una vittoria in rimonta, quella della squadra guidata da Selena Mazzantini, che a Tatabánya (Ungheria) ha trovato il primo successo nel Gruppo 3 dopo il pareggio all'esordio contro la Serbia. Una vittoria "in famiglia", firmata da Eva Schatzer ed Elisa Pfattner, le due cugine nate in Alto Adige, ora tesserate con la Juventus ed entrambe a segno, prima del tris dell'attaccante folignate della Roma Primavera, Maria Grazia Petrara. Le azzurrine, con quattro punti di vantaggio sul Galles, sono già sicure di essere una delle tre squadre al Round 2: martedì 11 ottobre a Telki contro le padrone di casa ungheresi ci sarà in palio il primo posto, per il quale è in corsa anche la Serbia, che ha sconfitto proprio l'Ungheria 4-2.

La partita si era messa male per l'Italia, sotto dopo quattro minuti per effetto del gol di Poole. Il pareggio è arrivato al 29': dopo il grande intervento del portiere gallese Roberts, che ha deviato sulla traversa la conclusione dal limite di Beccari, l'azione si è sviluppata e Schatzer con un gran destro ha messo il pallone in porta. Partita ribaltata sei minuti dopo: Pfattner ha trasformato il calcio di rigore guadagnato ancora da Beccari. Il gol della sicurezza è arrivato al 90', segnato proprio da Petrara.

