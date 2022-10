Il perugino Passaro all'Atp 250 di Firenze: il sorteggio gli riserva Goffin

Il portacolori dello Junior sfiderà il belga numero 66 del ranking mondiale

Sono sei gli italiani ad oggi nel main draw dell’Unicredit Open Firenze, che è stato sorteggiato nel pomeriggio di sabato 8 ottobre. La testa di serie numero uno è il giovane Auger-Aliassime, che potrebbe incontrare Nakashima nei quarti di finale e l’azzurro Lorenzo Musetti in semifinale, sempre che il giocatore di Carrara superi l’eventuale secondo turno contro l’altro italiano Lorenzo Sonego (che esordirà contro Miralles) e un possibile quarto di finale contro Brooksby. Matteo Berrettini è dall’altra parte del tabellone: al secondo turno può incontrare uno tra Galan e Carballes Baena, nei quarti poi potrebbe incrociare la racchetta con Karatsev, mentre in semifinale con Cressy.

Per quanto riguarda le tre wild card, Giulio Zeppieri sfiderà un qualificato; mentre il perugino dello Junior Perugia Francesco Passaro se la vedrà con David Goffin; infine a Francesco Maestrelli è toccato l’americano Wolf. “Ho avuto il piacere e l’onore di partecipare al sorteggio del main draw dell’Unicredit Firenze Open Atp 250 - ha dichiarato sui social proprio Francesco Passaro -, al primo turno sfiderò il belga David Goffin numero 66 mondiale e già Top 10. Sarà bellissimo scendere in campo a Palazzo Wanny per un rassegna attesissima”.

