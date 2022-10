Acea Perugia, debutto in campionato a Roma contro la Capitolina

08 ottobre 2022 a

Domenica 9 ottobre. Questa la data che segnerà l’esordio dell’Acea Rugby Perugia nel campionato di Serie A 2022-2023. Esordio che sarebbe già dovuto avvenire lo scorso week end tra le mura di casa con l’Amatori Catania, ma vista la rinuncia in extremis alla partecipazione al torneo da parte degli etnei, tutto è slittato di 7 giorni. L’Acea Perugia è attesa a Roma nella tana dell’Unione Capitolina Rugby, vittoriosa per 13-41 nella prima giornata in trasferta ad Avezzano.

Il gruppo biancorosso è attualmente guidato dall’allenatore in seconda Giorgio Gabrielli, dal collaboratore tecnico Paolo Macchioni e dal preparatore atletico Salvatore Turco. Il tutto ovviamente in attesa del tecnico argentino Federico Puerari, ancora impegnato con la nazionale paraguaiana e che raggiungerà Perugia soltanto la prossima settimana. “In questo periodo abbiamo lavorato molto sotto il punto di vista fisico e tattico. Abbiamo concordato tutto con Puerari con il quale siamo in costante contatto - ha affermato l’allenatore in seconda Giorgio Gabrielli -. La partenza in casa della Capitolina, che è una delle formazioni più accreditate per la vittoria del campionato, presenta sicuramente molte insidie. I ragazzi sono però molto motivati, anche perché, vista la rinuncia di Catania, abbiamo dovuto attendere un’ulteriore settimana per l’esordio in questa stagione”.

“I nuovi si sono integrati molto bene nel gruppo - ha aggiunto Gabrielli -, vuoi anche perché sono tutti molto giovani e in generale l’età media è bassa. Hanno fatto squadra velocemente”. Appuntamento dunque nella giornata di domenica 9 ottobre a Roma sul campo della Capitolina, allo stadio localizzato in zona Tor di Quinto. La sfida partirà con il fischio d’inizio alle 15.30.

