Il Foligno fa 1-1 allo scadere a Narni, ok il Castel del Piano, pari del Bastia: gli anticipi

I risultati, i marcatori e le classifiche dopo le sfide del sabato in Eccellenza e Promozione

E' stato un sabato 8 ottobre ricco di emozioni quello andato in scena nei campionati dilettantistici dell'Umbria. In Eccellenza, si è giocato il match della sesta giornata tra Narnese e Foligno e terminato 1-1: locali avanti già al 3' con Perotti ma ripresi proprio nel recupero, al 94', dal giovane Currieri. Foligno che con il pareggio torna di nuovo in vetta da solo in attesa delle gare che si disputeranno domani, domenica 9 ottobre. Classifica: Foligno 11, San Sisto 10, Ellera 10, Narnese 9, C4 8, Pontevalleceppi 8, Nestor 7, Branca 7, Lama 7, V.A. Sansepolcro 6, Angelana 5, Cannara 4, Ventinella 4, Atletico Bmg 4, Olympia Thyrus 4, Pontevecchio 2, Castiglione del Lago 1.

In Promozione, due gli anticipi giocati per la quinta giornata. Nel girone A, il Castel del Piano ha battuto al Menicucci il Piccione per 2-1: in rete per i rossoblù Depretis (al 79') e Costantini (all'86') dopo il vantaggio iniziale della squadra di Presciutti segnato da Malocaj (all'8'). Nel raggruppamento B solo pari in Amerina-Bastia, finisce 1-1: vantaggio ospite con Del Prete all'8' e pareggio definitivo di Serafini per i locali all'85' su calcio di rigore. Classifica girone A: Pierantonio 12, Pievese 10, Padule San Marco 9, Pietralunghese 9, Castel del Piano 9, Grifo Sigillo 7, Calzolaro 7, Selci Nardi 6, Montone 6, Tavernelle 5, Marra San Feliciano 4, Viole 4, Mantignana Montemalbe 3, Piccione 1, Vis Nuova Alba 1, Fc Castello Sansecondo 1, Gualdo Casacastalda 0. Classifica girone B: Spoleto 12, Clitunno 10

Terni Fc 9, Vis Foligno 9, Amc 98 7, Superga 48 5, Ducato Spoleto 5, San Venanzo 5, Athletic Bastia 5, Sporting Terni 4, Guardea 4, Campitello 4, Real Avigliano 3, Todi 3, Amerina 2, Bastia 2, Bevagna 1.

