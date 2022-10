Ternana-Palermo 3-0: Partipilo, Palumbo e Raul Moro lanciano le Fere al secondo posto

08 ottobre 2022 a

Grazie a tre gol nel secondo tempo, firmate da Partipilo, Palumbo e Raul Moro la Ternana batte 3-0 il Palermo, conquista la quarta vittoria di fila in campionato e balza al secondo posto in classifica, a -2 dalla capolista Bari.

Una vittoria quasi da big, con i rossoverdi capaci di gestire il match nella prima frazione per poi colpire nella ripresa. Partipilo (nella foto Lapresse) continua la sua luna di miele con il Liberati dopo la rete nel derby mentre Palumbo si conferma in seguito alla marcatura di Cittadella: per il centrocampista non più solo assist quindi ma anche due centri consecutivi. In pieno recupero il tris di Raul Moro, al primo gol in campionato.

Con questo risultato la squadra di Lucarelli balza al secondo posto in classifica, a quota 16 punti, a -2 dalla capolista Bari, che ha sbancato Venezia. Solo pari per il Brescia con il Cittadella. Al prossimo turno i rossoverdi andranno a far visita, sabato 15 ottobre, al Benevento di Cannavaro.

