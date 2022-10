Supercoppa Italiana, protesta dei Sirmaniaci: niente tifoserie organizzate in Sardegna

08 ottobre 2022 a

Le tifoserie organizzate di Sir, Trento e Modena sono intervenute tramite un comunicato in merito all’organizzazione della Supercoppa italiana, in programma a Cagliari il 31 ottobre e il 1 novembre prossimi.

Un intervento piuttosto critico in cui le tre tifoserie sottolineano come a essere privilegiato “sia uno spettatore generico, purché sia pagante (ovviamente con tutto il rispetto per il pubblico sardo) oppure seduto a casa a pagare la pay per view - si legge -. La logistica impossibile ed i prezzi proibitivi di voli e hotel, dovuti anche alla scelta di un ponte anziché un normale week end, oltre al quasi raddoppio dei costi del biglietto, ci hanno fatto decidere per la prima volta di non organizzare ufficialmente la trasferta per seguire le nostre squadre”.

A Cagliari quindi niente tifo organizzato ma per alcuni solo una piccola rappresentanza.

