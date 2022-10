Ternana, contro il Palermo caccia al poker di vittorie di fila: Falletti e Favilli ancora out

08 ottobre 2022 a

Ternana concentrata sulla sfida contro il Palermo in programma sabato 8 ottobre al Liberati. Le Fere di Lucarelli cercano la quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro Parma, Perugia e Cittadella.

Il tecnico però predica prudenza e vuole evitare voli pindarici con i rossoverdi comunque in zona play off. Falletti, Agazzi e Favilli, reduci da una settimana di allenamenti differenziati, restano fuori dall’elenco dei 26 convocati per la sfida. Il fantasista è in graduale ripresa dopo la lesione di basso grado al flessore della coscia destra subita il 3 settembre contro il Pisa mentre non esiste alcuna comunicazione ufficiale circa i problemi fisici di centrocampista e attaccante (sabato scorso a Cittadella sostituzione a 15 minuti dalla fine per il primo e durante l’intervallo per il secondo).

Tutto ok invece per Palumbo (uscito nel finale al Tombolato ma rientrato in gruppo giovedì). Inoltre si rivedono Bogdan (assente contro Perugia e Cittadella per una contrattura al polpaccio) e Pettinari, out da 50 giorni per la frattura della vertebra lombare L2 rimediata durante la partitella a ranghi contrapposti del 16 agosto).

