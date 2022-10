Petrara protagonista con l'Italia nelle qualificazioni all'Europeo Under 19

Il match di esordio delle azzurre con la Serbia è finito 2-2, palo nel finale per la folignate

E' iniziato con un 2-2 il cammino nelle qualificazioni europee della Nazionale Under 19 femminile, che nel match d’esordio con la Serbia prima assapora la vittoria, poi si vede rimontare e nel finale riacciuffa un pareggio che le va un po’ stretto, ma che la tiene pienamente in corsa per il passaggio del turno. Le prime tre classificate del girone si qualificheranno infatti alla seconda fase del torneo continentale, mentre l’ultima retrocederà in Lega B. L’Italia va a segno con due calciatrici del Como, Matilde Pavan e Chiara Beccari, mentre per la Serbia fa tutto la sua giocatrice di maggior talento, Nina Matejic, autrice della doppietta che ribalta il risultato prima del definitivo 2-2 di Beccari.

A Bicske, cittadina ungherese situata ad una trentina di chilometri da Budapest, la squadra di Selena Mazzantini trova il primo gol del suo cammino europeo grazie a Matilde Pavan, che al 23’ risolve una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Eva Schatzer. Partita in discesa ma che si complica nella ripresa, quando Matejic prima finalizza una bella ripartenza e poi concede il bis battendo di testa Bartalini. Ci pensa Beccari al ’79 a firmare il gol del 2-2 riprendendo una corta respinta del portiere serbo Skandro. Nel finale le Azzurrine fanno di tutto per vincere la partita collezionando altre tre occasioni, la più clamorosa al novantesimo con il palo colpito dall'attaccante folignate in forza alla Roma Primavera, Mariagrazia Petrara. Classifica: Ungheria 3 punti, ITALIA e Serbia 1, Galles 0. Seconda giornata (8 ottobre): ore 14.30 ITALIA-Galles (Tatabánya) e Ungheria-Serbia (Telki). Terza giornata (11 ottobre): ore 15.30:Ungheria-ITALIA (Telki) e Serbia-Galles (Bicske).

