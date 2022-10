Perugia, Sgarbi in dubbio per Como: possibile chance per Paz

07 ottobre 2022 a

Ultime sedute per il Perugia che prosegue la marcia di avvicinamento alla delicatissima trasferta di Como. Anche giovedì 6 ottobre, il tecnico Baldini ha continuato ad impostare il lavoro sul campo basandosi sul 4-2-3-1 che con ogni probabilità sarà il modulo da opporre ai lariani.

Venerdì 7 è una giornata importante per quanto riguarda Sgarbi perché si capirà se potrà essere della gara o meno. Ad inizio settimana si è fermato per un problema fisico. Sembrava che il contrattempo non fosse nulla di così preoccupante ed invece anche giovedì è rimasto ai box.

Possibile chance dal primo minuto per Paz. Di Carmine è il candidato principale ad essere il riferimento offensivo. Sicuri assenti i lungodegenti Rosi e Matos.

