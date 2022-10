Circuito dell'Acciaio, a Terni la corsa podistica e l'omaggio a Libero Liberati a 60 anni dalla morte

06 ottobre 2022 a

a

a

Domenica 9 ottobre torna la manifestazione podistica Circuito dellʼAcciaio organizzata dall’Amatori Podistica Terni, nei suoi due percorsi: competitiva e non di 15,200 km e per i meno allenati di 5,00 km.

Grifonissima, oltre 400 gli iscritti alla 41esima edizione

Questa storica iniziativa è nata nel lontano 1976 per rinverdire i fasti legati al centauro ternano Libero Liberati, che dalle sue prime vittorie sul Circuito dell'Acciaio passò a quelle sui circuiti di mezzo mondo. Il Circuito dell’acciaio è reso possibile grazie alle Istituzioni, al Gold sponsor Acea Ambiente e diversi altri sponsor; segue il grande successo ottenuto a fine agosto con il Run and Walk By night di beneficenza e anticipa, con il suo lungo percorso organizzativo, la Maratona di San Valentino prevista a febbraio 2023, appuntamento di punta degli eventi Valentiniani che richiama migliaia di turisti da fuori regione e dall’estero. Quest'anno il circuito dell'acciaio sarà organizzato in collaborazione con il Moto Club Terni L.Liberati, ci sarà un raduno motociclistico e l’apertura della gara sarà con le mitiche moto da corsa degli anni 60.

Corsa in montagna, ecco tutti i campioni regionali

Il percorso si snoda su verso Campomicciolo, Papigno e poi giù sulla Statale Valnerina fino ad arrivare al Parco delle Cascate per poi rientrare a Terni, sempre lungo la statale Valnerina. Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione che si annuncia particolarmente numerosa, il Prefetto di Terni sta emettendo ordinanza di chiusura al traffico della SS 209 “Valnerina” domenica 9 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 11, nel tratto Viale Brin km. 1,300 - Cascata delle Marmore km. 6,000. Anche la SS 79 per Marmore sarà chiusa al solo passaggio dei podisti dalle ore 9.30 alle ore 10 nel tratto Ospedale-Bivio per Papigno. Partenza da Piazza Tacito.

Lucarelli non si nasconde: "Sarà una Ternana da serie A"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.