Tavernelle, il ritorno di bomber Cacciamano: obiettivo i 300 gol in carriera

Tommaso Ricci 06 ottobre 2022 a

a

a

Ubi maior minor cessat. Dove il minore che decade non è poi così minore, perché è la passione coltivata per una vita intera: il pallone. Però Lorenzo Cacciamano, a inizio stagione, ha dovuto fare l’elenco delle priorità e, prima di tutto, ha messo la mogliettina. “E’ vero - sorride l’attaccante del Tavernelle capocannoniere delle ultime sei stagioni in Promozione -, a luglio ci siamo sposati per cui ho dovuto saltare la prima parte della preparazione estiva insieme ai miei compagni. Ma ora eccomi qui”. Scusate il ritardo, verrebbe da dire, ma Lorenzo si è fatto ampiamente perdonare tornando a segnare alla quarta giornata con tanto di tripletta al Selci. E con il rigore finale lasciato a Gabriele Mencarelli, a secco da due anni tribolati per infortuni vari. “Quest’anno sarà ancora più dura che in passato - fa ancora Cacciamano - perché anche le squadre che avevano delle lacune la scorsa stagione, si sono super attrezzate, sarà una battaglia ogni domenica. Il Tavernelle, però, ha un grande gruppo che l’anno scorso ha fatto 73 punti e perso solo in finale play off contro la Pontevecchio, in più è arrivato dal mercato uno come Lorenzo Brescia che non ha bisogno di presentazioni. Certo, dire ora, a inizio ottobre, dove potremo arrivare è difficile ma quello che è certo è che ci proveremo fino in fondo”.

Serse Cosmi torna in panchina, allenerà in Croazia. Il Rijeka: "Un'icona del calcio italiano"

Cacciamano anche con un altro obiettivo. “Inutile negarlo - ammette -, mi piacerebbe vincere la classifica cannonieri per la settima stagione di fila in Promozione, ma anche in questo caso ci sarà da sgomitare con gente fortissima come Ceppodomo, Bellucci, Gaggiotti, Mortaro, Gibbs. Sognare, però, non costa niente e a me piace sognare”.

Calcio dilettanti, insulti razzisti: 13 giornate a un giocatore del Real Padule

Fosse ancora più straordinaria di quelle precedenti, la stagione in corso potrebbe farli tagliare anche il traguardo delle 300 reti in carriera (considerando solo quelle in campionato). “Giusto - chiosa Cacciamano -, obiettivo ambizioso ma a cui non rinuncio. Con le tre segnate al Selci sono a quota 274, per cui ne mancherebbero ancora 26”. E significherebbe titolo di capocannoniere di Promozione A con 29 gol in 32 partite. Mica male.

Manata all'arbitro, giocatore del Piccione squalificato un anno e terna scortata dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.