Morto Giampiero Ventrone, storico preparatore atletico della Juventus

E' morto Giampiero Ventrone, storico preparatore della Juventus. Attualmente era al Tottenham dove aveva seguito il tecnico Antonio Conte. E' deceduto questa mattina, giovedì 6 ottobre, a Napoli. Era considerato il mago della Juventus anni Novanta, quella dell'era Moggi-Giraudo-Bettega, quando in panchina c'era Marcello Lippi. Dagli addetti ai lavori era considerato un vero e proprio punto di riferimento per la preparazione dei calciatori, capace di trasformare i giocatori in veri e propri atleti, come era accaduto nel caso di Gianluca Vialli e Alessandro Del Piero. Allenamenti intensi, duri e rigorosi gli avevano fatto guadagnare il soprannome di Marine. Quando Antonio Conte ha scelto la carriera in panchina, è diventato un suo fedelissimo, riproponendo la formula degli allenamenti super intensi. Giampiero Ventrone aveva 62 anni. Dieci li ha trascorsi lavorando nella Juventus.

