"La Nord è il tuo cuore": via al contest dedicato ai tifosi per le grafiche della Curva

Verranno realizzati progetti per abbellire i nuovi servizi igienici

05 ottobre 2022 a

“La Nord è il tuo cuore”. E’ questo il titolo del contest che il Comune ha deciso di promuovere mentre è in fase di completamento l’intervento sulla Curva Nord dello stadio Renato Curi che prevede anche il rifacimento integrale dei servizi igienici, sia quelli riservati agli uomini che quelli riservati alle donne. La giunta comunale, su proposta dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, ha deciso di rendere partecipi tutti i gruppi organizzati della Curva Nord nella realizzazione di grafiche da apporre all’interno del nuovo gruppo dei servizi igienici in fase di realizzazione. Curare l'aspetto estetico dei nuovi servizi - è la convinzione - favorirà uno spontaneo rispetto del luogo e una migliore conservazione dello stato dei locali.

Via libera, quindi, al contest che prevede, nella prima fase, la presentazione da parte dei dieci gruppi organizzati della Curva Nord (Brigata Ultrà, Armata Rossa, Ingrifati, Nucleo XX Giugno, Gruppo Santa Giuliana, Centro Coordinamento Perugia Club, Army Girl, Mercoledì di coppa, Sulla cattiva strada, Le toghe biancorosse) di tre progetti grafici per ciascun gruppo. In una seconda fase, quella della votazione, tutti i cittadini potranno esprimere le proprie preferenze sui progetti che verranno pubblicati e condivisi sul profilo Instagram del Comune di Perugia @comuneperugiaofficial, come meglio specificato nel Regolamento che disciplina nel dettaglio lo svolgimento del contest. Le votazioni si concluderanno il giorno 6 novembre; i progetti grafici vincitori saranno resi noti nei giorni successivi, mentre la materiale inaugurazione delle installazioni, a cura di Grafox, avverrà in occasione del match interno di serie B del Perugia Calcio contro i “cugini” Grifoni del Genoa in programma il 27 novembre.

“Lo stadio – sostiene l’assessore Pastorelli - è per antonomasia il luogo dove l’identità di una città con la propria squadra di calcio prende pienamente forma. Il Curi rappresenta questo concetto nella sua massima espressione, per Renato Curi e per l’amore viscerale della città per il Perugia Calcio. La Curva Nord è l’anima di tutto ciò. Per questo il Comune ha dato priorità al rifacimento di questo settore, per renderlo più adeguato e confortevole. Ora vogliamo anche coinvolgere il cuore del tifo perugino nel rendere la Nord ancora più bella partendo dai nuovi servizi igienici, i quali dovranno essere non solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli, con una identità che nasce dai tifosi tutti”.

