Ternana, Tagliavento nel Consiglio direttivo del settore tecnico della Figc

Foto: Principi

Il vicepresidente rossoverde è stato nominato nel corso dell'assemblea di Lega B

05 ottobre 2022 a

Nel corso dell’assemblea di Lega B, tenutasi a Milano, il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, è stato nominato, con voto unanime, nel Consiglio direttivo del settore tecnico della Figc. Sul tema delle riforme di sistema, l’Assemblea ha delegato il presidente Balata, unitamente a una rappresentanza ristretta, di aprire tavoli di confronto urgenti con le componenti, nell’ambito di una riflessione che deve essere svolta con la Federazione gioco calcio, al fine di condividere un percorso riformatore che miri all’effettiva modernizzazione del movimento calcistico italiano, rendendolo sostenibile nella gestione economico-finanziaria e nuovamente competitivo con gli altri Paesi. Proprio in questa direzione esattamente un anno fa, nell’ottobre del 2021, l’Assemblea della Lega Serie B aveva già approvato all’unanimità la proposta di riforma dei campionati arrivata dal presidente federale, confermandosi prima sostenitrice di un radicale cambiamento.

E’ stata anche rilevata la necessità di accompagnare la riforma dei campionati con una profonda revisione della struttura della Governance federale, al fine di renderla più moderna e il più possibile in linea con l’apporto che ogni componente fornisce al sistema calcistico italiano. Trattato il tema dell’efficientamento energetico con la relazione che si trasformerà in un protocollo di buone pratiche e comportamenti virtuosi come ad esempio l’utilizzo delle luci per le gare in orario diurno, che verranno accese solo in caso di condizioni meteo sfavorevoli o con visibilità limitata, e alcune misure strutturali da adottare negli stadi e nei centri sportivi per generare economie di risparmio.

