Coppa Italia, il Gubbio passa il primo turno: battuta la Recanatese 2-1

Al Barbetti decidono le reti di Artistico e Di Stefano, per i marchigiani Zammarchi ma non basta

Il Gubbio non si ferma più. Primo in campionato senza sconfitte e ora arriva anche il passaggio del turno di Coppa Italia. Al Barbetti nel preliminare contro la Recanatese i rossoblu si impongono 2-1 grazie alle reti di Di Stefano nel primo tempo (bolide dal limite al 32') e al raddoppio di Artistico nella ripresa (conclusione da distanza ravvicinata al 60'). La Recanatese di Pagliari ha provato a raddrizzare la gara con la rete di Zammarchi (63') e al 6' di recupero quando l'ex Sbaffo ha colto la traversa. Nel mezzo, però, un legno anche per il Gubbio con l'ex doriano Di Stefano al 67'. Nel primo tempo, un altro ex Gubbio, Ferretti, si presentava tutto solo davanti a Meneghetti ma il portiere respingeva in corner. Braglia ha mandato in campo, come nelle previsioni, una formazione largamente rimaneggiata con la coppia d'attacco Di Stefano-Artistico e Mbakogu entrato solo nell'ultimo quarto di gara. Dei titolari dal 1' solo capitan Signorini, Bulevardi e Corsinelli questi ultimi due anni però in panchina a Carrara. Ora il secondo turno di Coppa con la vincente tra Pescara e Vis Pesaro.

