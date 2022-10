Ciclocross, Scappini vince la prima tappa del Giro d'Italia juniores

Parte subito forte il campione italiano del team Fortebraccio

05 ottobre 2022 a

Che il ciclocross fosse la specialità preferita da Samuele Scappini, lo sapevamo, ma il riconfermarsi dopo una stagione di vertice con la conquista del Campionato Italiano, era un pochino più difficile da prevedere. Ma il corridore marscianese in forza al Team Fortebraccio ha dimostrato già alla prima prova del Giro d'Italia di Ciclocross di aver ripreso là dove aveva chiuso la stagione. Al vertice del ciclocross tra gli juniores. Domenica a Corridonia è andata in scena la prima vittoria della stagione conquistata in una gara difficile e dura che segna la chiusura del ciclismo su strada e l'esordio della stagione del fuoristrada.

Nelle Marche ci si ritrova per l'importante appuntamento del Giro d'Italia: 54 partenti, i migliori juniores che possono vestire il prossimo tricolore con Samuele Scappini che domina la gara inaugurale e sale sul gradino più altro del podio, mettendo in fila Tommaso Cafueri della Giamt SMP e Ettore Pra' della Hellas Monteforte. Gara veloce e tiratissima valida per il IV Trofeo Corridonia. E' riprendere per Scappini, con il DS Giancarlo Montedori e con il Team Manager Fabio Rossi, la strada da protagonista del ciclocross dove si era fermata all'inizio d'anno, con una abissale sfortuna. "Samu" fu fermato alla vigilia dell'imbarco aereo per i campionati mondiali in America da uno sciagurato tampone positivo. Nessuna possibilità di appello e mondiali saltati per lui, juniores al primo anno con una maglia tricolore sul petto. L'ottima prestazione del Team Fortebraccio viene confermata anche da Tommaso Massi 14esimo al traguardo.

