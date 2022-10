Sir, Anastasi e le rotazioni: "Ai giocatori l'ho detto prima di iniziare la stagione"

Foto: benda

Contro Monza Plotnytskyi e Russo in campo, Leon e Flavio a riposo

04 ottobre 2022 a

a

a

“In questo particolare momento della stagione - spiega il tecnico bianconero Andrea Anastasi - non mi lascio affascinare dal risultato in sé che resta ovviamente un bel risultato e molto importante, ma sottolineo come mi sia piaciuto moltissimo l’atteggiamento avuto dalla squadra, la volontà di uscire dai momenti difficili tutti insieme con una buona predisposizione tecnica e tattica”. Così il tecnico della Sir dopo il 3-0 a Monza. Anastasi, confermando quando detto più volte in pre season, ha iniziato una rotazione di atleti spedendo in campo fin dal primo pallone Plotnytskyi per capitan Leon. “Ai ragazzi, prima di iniziare la stagione, ho detto chiaramente che dobbiamo prepararci tutti a essere pronti e per farlo tutti hanno bisogno di toccare il campo anche perché poi, nei momenti clou della stagione, tutti dovranno essere oliati e non stressati fisicamente”. L’Anastasi sereno e pacato conosciuto in questi mesi fuori dal campo ha lasciato spazio ieri all’Anastasi con dentro il sacro fuoco della passione. “Quando non vivrò più così la pallavolo vorrà dire che sarà arrivato il momento di lasciare. Ma quel momento è ancora lontano. Domenica sera è stata una emozione bellissima in un’atmosfera meravigliosa che si respirava al PalaBarton. All’inizio ero emozionato poi ho cercato di dare tranquillità e informazioni ai giocatori”.

Sir, debutto contro Monza: Anastasi torna sulla panchina di un club italiano dopo 17 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.