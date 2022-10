Orvietana, ecco Totò Di Natale: "Anche a Udine un punto in 7 partite, poi andammo in Champions"

04 ottobre 2022 a

Da martedì 4 ottobre l’Orvietana ha un nuovo vice presidente: Antonio Di Natale, personaggio che non ha bisogno di presentazioni, essendo stato uno dei bomber più prolifici di tutta la storia della Serie A.

Totò Di Natale nuovo vice presidente dell'Orvietana

“Entro in punta di piedi in una società che ha 113 anni di storia, non ci sarà alcuno sconvolgimento, Biagioli rimane presidente, non metterò voce sulle scelte tecniche - ha affermato Totò Di Natale -. Sono comunque ottimista sulla prima squadra, ricordo un’annata a Udine dove facemmo un punto in 7 partite, poi non perdemmo più e arrivammo ai preliminari di Champions League, perciò chiedo a tutti pazienza e sostegno alla squadra".

"Già conoscevo Orvieto, quando giocavo mi capitava di fermarmi qualche giorno, poi sono legato da una lunga amicizia con Gianfranco Ciccone".

