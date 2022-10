Buon test per la Bartoccini Fortinfissi Perugia: contro Firenze finisce 2-2

Si è conclusa la sesta settimana di preparazione della squadra di coach Bertini

03 ottobre 2022 a

a

a

La sesta settimana di preparazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia è andata in archivio con l'allenamento congiunto contro Il Bisonte Firenze, un altro 2-2 che ha visto ancora una volta a fare la differenza per le ragazze guidate da coach Freschi il fondamentale del muro (ben 15 quelli punto). Il primo set parte con Lazic e compagne subito avanti (4-8) con il margine che aumenta a metà set (10-16), sul finale le padrone di casa tentano la reazione accorciando fino al 18-21 ma il margine delle umbre è ampio e il parziale termina 21-25. Nel secondo set si gioca punto a punto, Perugia tenta la fuga come nel primo (5-8) ma la reazione delle fiorentine è più concreta e sul 16-15 arriva il sorpasso, con una progressione che continua fino al 25-19 finale. Anche il terzo set parte serrato (7-8, 16-14 e 19-21 i parziali di set) poi sul finale è ancora Perugia a spingere forte conquistando il set 20-25. Nel quarto e ultimo set Firenze si fa vedere subito agguerrita andando avanti sin da subito e controllando la situazione fino al 25-19 che conclude il test match sul 2-2 finale.

Volley A1 femminile, dopo l'arrivo di coach Bertini ecco il rinnovo di Guerra



IL TABELLINO

IL BISONTE FIRENZE: Alhassan 14, Sylves 8, Cambi 3, Lotti 11, Guiducci 2, Panetoni (L), Adelusi 19, Graziani 6, Lapini (L), Kosareva 12. All. Bellano.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Provaroni 3, Avenia, Gardini, Samedy 6, Rumori (L), Armini (L), Bartolini 14, Galic 5, Dilfer 6, Nwakalor L. 13, Lazic 20, Calvelli ne, Martinelli. All. Freschi. Parziali: 21-25, 25-19, 20-25, 25-19.

Beatrice Gardini nel nuovo roster della Bartoccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.