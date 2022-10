Superlega, Sirci applaude i suoi: "Nove in pagella a tutti"

Foto: Testa

Il presidente della Sir soddisfatto dopo il 3-0 a Monza nella prima giornata

Carlo Forciniti 03 ottobre 2022 a

“Alla squadra do un 9”. Il presidente della Sir, Gino Sirci, per una volta si veste da giornalista ed ai Block Devils non risparmia un voto altisonante che fotografa in pieno la bontà della prestazione offerta dai ragazzi di Anastasi dopo il 3-0 a Monza nella prima giornata di Superlega. C’era grande attesa per la “prima” stagionale dei campioni d’Italia in carica. Un po’ perché l’avversario era di tutto rispetto, e poi perché un roster così profondo costruito durante l’estate ha generato grande curiosità. Ed al PalaBarton tutto è filato liscio. “E’ stato un esordio bellissimo corredato da un gioco altrettanto bello. La battuta ha funzionato a dovere, c’è stata una grande ricezione - puntualizza il patron dei vice campioni d’Italia in carica -. Volevamo presentarci al meglio di fronte al nostro pubblico che è stato fantastico come sempre. Alla vigilia non era così scontato performare così come siamo riusciti a fare, pur se ovviamente c’era grande voglia e fiducia nei nostri mezzi. Quando si riceve bene tutto diventa più facile e si va sul sicuro. Quest’anno - aggiunge il presidente - vedo una palla più veloce ed una ricezione migliore. In ogni caso, per come ci siamo espressi, tutti avrebbero offerto un contributo all’altezza così come ha fatto Plotnytskyi che ha sostituito Leon. La squadra è molto profonda”. Eppure, vincere così nettamente come ha fatto Perugia contro uno sparring partner insidioso come il Vero Volley è un segnale da non sottovalutare e che certifica la competitività della Sir. “Non abbiamo sofferto neanche un minuto nonostante non sia sceso in campo il nostro capitano. Sì, è un segnale netto che mandiamo alla concorrenza - puntualizza Sirci -. Siamo davvero contenti di questo esordio. Di quello che ha espresso la squadra”.

