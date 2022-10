Campionati italiani, Clizia Burzicchi medaglia d'oro nel giavellotto

Tra gli umbri argento per Taddei e bronzo per Cecilia Zeppa

L'Umbria cala un asso da novanta a Caorle e Clizia Burzicchi risponde subito alla grande conquistando la medaglia d'oro nel lancio del giavellotto ai campionati italiani cadetti di atletica leggera. La poliedrica atleta 15enne dell'Atletica Pakman Città di Castello, quinta l'anno passato sempre nel giavellotto ma abile anche in altre discipline tanto che nel 2021 si era aggiudicata il campionato regionale di corsa su strada sui 2000 metri, si presentava a Caorle in grandi condizioni forte della seconda misura di accredito (40.87) ottenuto nella vittoria al Musacchio. Dopo un primo lancio in sicurezza (37.78) la Burzicchi si è issata in testa al secondo lancio con il 41.24 nuovo record regionale. Al terzo tentativo poi, la spallata decisiva: 42.97 (miglioramento di oltre due metri rispetto al suo limite regionale) e migliore prestazione italiana del 2022 (era detenuta da Emma Ravasio con 41.41). Proprio la lombarda ha provato a contrastare l'atleta umbra portandosi al quinto lancio a 41.89. Terza piazza per l'altra lombarda, Marta Riva, anche lei miglioratasi fino a 41.46.

Era in crescita ed era temuto da molti Lorenzo Taddei (Libertas Orvieto) anche se il suo crono non era fra i migliori dell'anno (ma ottenuto due settimane fa e con vento contro). A Caorle il velocista umbro ha confermato il suo valore chiudendo al secondo posto negli 80 metri a soli due centesimi dal lombardo capofila stagionale Francis Pala (9.23 contro 9.25) e davanti al migliore delle batterie Francesco Pagliarini (9.27 in finale, 9.06 in batteria). In batteria Taddei aveva corso in 9.10 (quarto crono) ma con vento favorevole (+2.2). Da segnalare che la finale è stata corsa con un fortissimo vento contro (-3.2) e quindi il crono di Taddei, che rappresenta il personale e che è l'unico fra i migliori al primo anno, assume ancora più valore. Terza nella finale B Cecilia Zeppa (Lib. Arcs Perugia) che dopo il 10.60 e dodicesimo crono delle batterie corre in 10.65. Sedicesimo posto per Nicolò Medici (Athlon Bastia) che non corre la seconda finale dei 100 ostacoli dopo il 18.60 delle batterie.

