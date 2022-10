Gubbio da impazzire, blitz in casa della Carrarese e primato in classifica: decidono Vazquez e Arena

02 ottobre 2022 a

Ancora una vittoria per il Gubbio. I rossoblù di Braglia infatti sbancano lo stadio dei Marmi di Carrara e conquistano la quarta vittoria stagionale in sei partite (la seconda lontano dal Barbetti).

Un gol per tempo e la Carrarese (prima del match ancora davanti a Redolfi e compagni) deve inchinarsi e consentono al Gubbio di volare in vetta alla classifica a quota 14 punti, seppur in coabitazione con il Siena. Decisivi i gol di Vazquez all'11' (al primo centro in maglia rossoblù) e Arena (anche per lui prima segnatura in campionato). Numeri straordinari per ora quelli della squadra di Braglia: 8 gol fatti e appena uno subito, peraltro un'autorete a tempo scaduto nella trasferta di Fermo.

Insomma, il Gubbio sta riaccendendo l'entusiasmo tra i tifosi e al prossimo turno si attende un grande pubblico al Barbetti per il match contro il Rimini, prima volta al comando della classifica.

