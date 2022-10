Sir, debutto contro Monza: Anastasi torna sulla panchina di un club italiano dopo 17 anni

02 ottobre 2022 a

Non una giornata come le altre. Domenica 2 ottobre Andrea Anastasi dopo 17 anni torna sulla panchina di una squadra italiana. Al di là dell’esperienza maturata in tanti di volley, dei numerosi successi da giocatore e tecnico e dei prestigiosi team guidati (comprese le due nazionali finaliste dei recenti campionati mondiali), un pizzico di emozione ci sarà.

Alle 15.30 parte il 78esimo campionato di Superlega e Andrea Anastasi sarà lì, sulla panchina della Sir Susa Perugia contro Monza. In Italia dopo l’ultima volta in quel Cuneo (4 aprile 2005). Ma in Superlega non alla guida di un club qualunque. Il ritorno nel Belpaese del coach mantovano è stato dalla porta principale.

Dall’ingresso del PalaBarton, teatro delle sfide dorate della Sir Susa, attesa come una delle principali protagoniste di una stagione che si preannuncia scintillante per obiettivi e impegni su fronti nazionali ed europei.

