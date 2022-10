Perugia, Baldini inizia con una sconfitta: al Curi passa il Pisa 3-1

01 ottobre 2022 a

Inizia con una sconfitta l'avventura di Silvio Baldini sulla panchina del Perugia. Al Curi infatti passa il Pisa per 3-1, un risultato sostanzialmente giusto per quanto visto nei 90'.

Nel primo tempo infatti dopo la rete in apertura di Gliozzi (foto Lapresse), i nerazzurri hanno sciupato più volte il gol del raddoppio, con il Grifo che non è riuscito a entrare in partita. Nella ripresa quantomeno i biancorossi provano con il carattere a risalire la china. E così il Perugia trova il pareggio al minuto 82 con Di Carmine, abile a sfruttare un pallone vacante in area di rigore.

L'inerzia sembra così a vantaggio del Perugia ma il finale riserva brutte sorprese. All'87' Gliozzi realizza il rigore del 2-1, penalty concesso per fallo di mano da parte di un difensore del Grifo. Poi nel recupero il tris firmato da Tourè. Prima vittoria in campionato per il Pisa, con D'Angelo che bagna con tre punti pesantissimi il suo ritorno in panchina. Per il Perugia è notte fonda con il penultimo posto in classifica. Peggio del Grifo ha fatto solo il Como.

