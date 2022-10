Cittadella-Ternana 0-2, decidono capitan Palumbo e Coulibaly

Foto: lapresse

Terza vittoria consecutiva della Ternana, prima sconfitta in casa del Cittadella. Pronti, via parte bene la Ternana con Lucarelli che conferma in toto l'undici vincente nel derby con Favilli unica punta supportato da Partipilo e Palumbo e la mediana a tre con Di Tacchio centrale affiancato da Agazzi e Coulibaly. Dietro Sorensen e Capuano davanti a Iannarilli con Corrado e Mantovani esterni. Dopo un paio di incursioni pericolose di Palumbo e un tiro dal limite di Agazzi, la Ternana passa proprio con capitan Palumbo che calcia in diagonale senza che nessun giocatore di casa riesca a contrastarlo. Nella ripresa esce Favilli infortunato ed entra Donnarumma. Iannarilli salva su Loris Varela al 58' ma è la Ternana ad avere le migliori occasioni. Kastrati salva prima su Donnarumma (80'), poi su una bomba di Celli da fuori (83'). Al 84', invece, sbaglia Partipilo sul secondo palo dopo un'uscita a vuoto del portiere veneto. Il raddoppio arriva nel recupero con Coulibaly su assist di Donnarumma. Finisce 0-2.

