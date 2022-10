Acea Perugia, esordio in Serie A rimandato: l'Amatori Catania rinuncia al campionato

01 ottobre 2022 a

Domenica 2 ottobre era designata come la giornata che avrebbe segnato la partenza del campionato di Serie A 2022-2023 per l’Acea Rugby Perugia. E invece così non sarà.

L’avversario che si sarebbe dovuto presentare al campo del Percorso Verde di Pian di Massiano, l’Amatori Catania Rugby, ha rinunciato a partecipare al torneo. Su questo dietrofront pesa sicuramente l’aspetto economico (i siciliani devono sempre affrontare trasferte molto lunghe e impegnative) e la volontà di ripartire dal settore giovanile.

Dunque week end di riposo per i ragazzi di coach Puerari in attesa di esordire in trasferta a Roma, in casa dell’Unione Rugby Capitolina, domenica 9 ottobre (ore 15.30).

